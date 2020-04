2 Operatori Socio Assistenziali picchiavano e insultavano i disabili

Nell’esaminare le prove i gli organi della giustizia hanno definito i comportamenti così efferati da essere idonei a tramutare la struttura sanitaria in un vero e proprio “Lager”. I 2 Operatori socio assistenziali, dopo l’arresto e le formalità di rito sono stati posti agli arresti domiciliari.

Le vittime sono un uomo di 46 anni ed una donna di 38, affetti da autismo infantile e da grave ritardo mentale. Le intercettazioni ambientali, effettuate nel mese di gennaio 2020 con il posizionamento di telecamere nascoste in alcune camere della struttura sanitaria, hanno evidenziato come i ricoverati ricevessero percosse al viso e al torace, che venivano legati e che subivano delle ingiurie umilianti e riprovevoli. “Sei una rincoglionita”, “mettiti a dormire rompipalle”, “ti spacco la faccia” sono alcune delle frasi registrate dalle telecamere.

I carabinieri sono intervenuti questa mattina, a seguito di una complessa indagine coordinata dalla procura della repubblica di Milano . Hanno arrestato due operatori sanitari ed assistenziali che lavoravano nella struttura residenziale per disabili del comune dell’hinterland milanese. I due sono sono stati accusati di maltrattamenti ai danni di persone disabili.

Settimo Milanese . “Mettiti a dormire, rompipalle”, “ti spacco la faccia” sono alcune delle frasi che 2 O.S.A. (operatori socio assistenziali) rivolgevano a due disabili, affetti da autismo infantile, mentre li picchiavano. Denunciati dai responsabili della struttura socio sanitaria in cui lavoravano a febbraio.

Ilaria Maria Preti 3588 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.