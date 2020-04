Giuseppe Belloli. Cerello piange il suo nonno vigile

A causa di un improvviso infarto lo scorso 24 aprile Giuseppe Belloli, 80 anni appena compiuti, ha lasciato questa terra. Lascia la moglie, Emilia Garavaglia, la figlia Monica e tantissimi amici che lo ricordano per la sua grande disponibilità e per il suo buon cuore.

Prima di andare in pensione Giuseppe lavorava come addetto tecnico ecologico del Comune di Corbetta, ma a Cerello e a Corbetta, e anche nei paesi vicini, lo ricordano anche per la sua attività di volontariato. E’ stato infatti un Vigile del Fuoco volontario fino agli anni 90, e poi si è dedicato ai bambini, aiutandoli come nonno vigile, per l’asilo e per la parrocchia di Cerello. Sono stati tanti i messaggi e le telefonate che hanno raggiunto la famiglia quando si è saputo della sua scomparsa.

Un ricordo lo lascia la figlia Monica. “ Ciao, papà. Mi spiace che sei mancato proprio in questo periodo così triste, però so che sei felice.” Per l’emergenza sanitaria Covid 19, infatti, non è ancora possibile celebrare i funerali, quindi è stata celebrata solo una piccola cerimonia al cimitero. Alla fine dell’emergenza sanitaria sarà celebrata una Messa in suo ricordo, cui potranno partecipare tutti quelli che avrebbero voluto salutare Giuseppe Belloli prima del viaggio verso il paradiso e non hanno potuto farlo.

