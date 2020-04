Crema e cioccolato. Dolcezza, e non solo, a domicilio

Nato da un’idea di amici di vecchia data, Crema e Cioccolato Ossona ha aperto nel comune, in via Madre Teresa di Calcutta 2, dall’ ottobre del 2019.

A lavorare nel locale ogni giorno ci sono Daniel, uno dei soci, e suo fratello Massimiliano. Daniel ha alle spalle una grande esperienza nel campo della ristorazione. Nella sua vita ha gestito, in autonomia o con la famiglia, diversi ristoranti. Massimiliano, invece, ha una ventennale esperienza come cuoco e pasticcere.

Con passione, ogni giorno, da Crema e Cioccolato prepararono e servono i dolci migliori, dai gelati alle brioches. Il gelato è preparato ogni giorno con fantasia e creando gusti nuovi, con una continua ricerca della novità e della qualità.

Crema e cioccolato nel Krapfen

Tra i consigli ci sono le famose brioches al burro e i krapfen. Vanno letteralmente a ruba, sarà perchè si possono farcire al momento con la crema preferita. Crema, pistacchio e nocciolatte spiccano sugli altri gusti, che sono a disposizione. Crema è cioccolato è anche un bar quindi è il posto giusto per un ottimo caffè o per il cappuccino, per la cioccolata calda e per il thé della merenda pomeridiana. Un menù per la pausa pranzo e le sfiziosità dello spuntino pomeridiano fino ad arrivare all’ora dell’apertivo, in cui è allestito un bel buffet arricchito da qualche buon cocktail.

Annunci sponsorizzati

Biscotteria, crepes, waffle, torte gelato e ogni tipologia di torta fresche completano l’offerta adatta ad ogni ricorrenza, dal compleanno ad ogni altra festa, che possono essere preparate su ordinazione. Un buon successo lo hanno avuto le colombe farcite di gelato nel periodo di Pasqua.

Quello che manca durante il lockdown. Una calda brioche con il cappuccino al mattino

In tempi di epidemia da Coronavirus e di Lockdown si sono adeguati, e hanno organizzato un servizio a domicilio per Ossona e per i paesi limitrofi, con un apposito listino prezzi che contiene tutti i prodotti disponibili per la consegna. “Contattateci per ricevere a casa le nostre golosità e, non appena tutta questa situazione, la pandemia Covid 19 si risolve e possiamo riaprire, vi aspettiamo numerosi nel nostro locale!” mi dicono Daniel e Massimiliano. ” Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo, dai piatti pronti agli aperitivi e ai dolci. Il numero di telefono per prenotare le consegne sono 0249448488 oppure, anche su whatsapp, 3428888866 .

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp