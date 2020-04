L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

NEBBIA DI UN SOGNO

Finalmente dopo tanta attesa,

Con il cuore sempre in gola,

Di cui, i suoi battiti pulsanti

Fan tremar tutti gli istinti.

Eccola che appare

Come un fantasma,evanescen-te,

Nella sua veste svolazzante

E da tutte le parti ondeggiante,

Essa è un’abbaglio trasparente,

Che fa’ veder le movenze

Del corpo, che avanza lentame-nte

Mentre la sua lunga chioma

Ondeggia come il mare in bur-rasca

E fa’ da contorno

Ad un viso angelico,

Con due occhi che mi fissano,

Sprigionando tutto l’amor che ha dentro.

Mi preparo ad andargli incontro

Allungando le braccia, emozio-nato,

Mentre m’assale un tremolio

Di passione e di desiderio.

Le mani affondano nel nulla,

Sento un rumore lontano,

È la sveglia che emana il suo suono,

Mi desto di soprassalto

E l’accordo che son solo nel letto,

Prendo atto

Che è stato solo un magnifico sogno

