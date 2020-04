Consegnava la droga con i rider delle aziende di delivery. Sequestrati quasi 12 kg di Marijuana

Milano. Uno spacciatore 40enne italiano ha trovato un semplice modo per riuscire a evitare i controlli delle forze dell’ordine in tema di quarantena e che nelle ultime settimane hanno permesso di individuare molti giri di spaccio. Usava i rider delle aziende di delivery. (Foto di repertorio)

Invece di uscire in strada, faceva consegnare le dosi di droga ai suoi clienti dai riders delle nuove aziende di delivery attivate per l’emergenza sanitaria Covid 19. La Squadra Investigativa del Commissariato Sempione, coadiuvata dagli agenti delle volanti, lo hanno arrestato nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. Gli investigatori hanno accertato i moviementi di un rider che, partito dall’appartamento del 40enne, alla Bovisa, aveva consegnato 40 grammi di marijuanas a casa di due italiani.

11.600 grammi di Marijuana in casa, pronta alla consegna

Quello è stato solo l’inizio. Entrati nell’appartamento del 40enne i poliziotti hanno trovato quasi 12 kg di marijuana, 500 euro in contanti, materiale per il confezionamento e apparecchiature utilizzate per la coltivazione e l’essiccamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato.

