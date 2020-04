Il ladro del distributore di sigarette è a San Vittore

Milano. Alla 01:30 circa della notte del 27 aprile i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Duomo hanno sorpreso, in via Ausonio, a due passi dal carcere di San Vittore, 2 persone che avevano appena infranto con un mattone il pannello di un distributore di sigarette. L’intento era di rubarne il contenuto, in stecche e in denaro. (foto di repertorio, carcere di San Vittore)

I militari sono giunti sul posto dopo la segnalazione di un cittadino al 112, hanno fermato uno dei 2 ladri. L’altro è riuscito a dileguarsi. L’arrestato è un pregiudicato 43enne italiano sottoposto alla libertà vigilata.

E’ stato arrestato in flagranza per tentato furto in concorso e portato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che è avvenuto questa mattina.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp