Meno vita sociale al Bosco della Corona. Scoperta Serra di Marijuanas a Furato

Inveruno. Nella notte fra il 26 e il 27 aprile i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso con il supporto della compagnia di Legnano hanno sorpreso, con un intervento mirato, 3 persone all’interno di una casa a Furato, a pochi passi dal Bosco della Corona, che divide la frazione inverunese da Ossona.

Era stata trasformata in una serra, ben organizzata, in cui crescevano allegramente 76 piante di marijuanas. I tre coltivatori sono M. S. 30 anni, residente a Bareggio, impiegato, già noto alle forze dell’ordine e che era l’intestatario del contratto di affitto della casa, e due fratelli di Santo Stefano Ticino: D. E., 27 anni e A. E. 23 anni. Ambedue sono incensurati e con un lavoro stabile. Nella casa in cui abitano i due fratelli, a Santo Stefano Ticino, sono stati trovati anche 700 grammi di hashish e circa 8000 euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

I tre sono stati arrestati e portati nella casa circondariale di San vittore a Milano, dove sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si può supporre che parte della vita sociale che si svolge tra la sera e la mattina nel bosco della Corona, fra Ossona e Furato, abbia avuto fine, per ora.

