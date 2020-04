Anziano, stufo di aspettare, se ne va dal pronto soccorso e si perde

Colturano. Se ne era andato dall’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove era in attesa di essere visitato, senza portare con sé nè il telefono cellulare né i documenti e senza avvisare nessuno. Dopo 3 ore e mezzai i carabinieri della stazione di Melegnano hanno ritrovato l’anziano signore a Colturano, mentre vagava in un campo che costeggia la Strada provinciale 39.

Sono state ore di ansia per L. C., 73 anni, residente a San Guliano Milanese, affetto da demenza senile, che si era allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale di Vizzolo Predabissi alle 14.30 dove era in attesa della visita dei medici.

Quando ci si è resi conto della fuga sono iniziate immediatamente le ricerche, e introno alle 18 i carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Melegnano lo hanno ritrovato mentre vagava, in stato confusionale ma incolume e in buone condizioni di salute, in un campo agricolo a fianco la Sp 39, nel comune di Colturano. In via precauzionale è stato riportato all’ospedale di Vizzolo Predabissi per effettuare dei controlli medici.

