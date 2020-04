Andrea Tamburelli in House Concert. Concerto del primo maggio dedicato a chi combatte il Covid 19

Ossona. Il tradizionale concerto per pianoforte che il maestro Andrea Tamburelli tiene all’auditorium di via Dante a Ossona si farà anche quest’anno. Sarà dedicato a chi lavora e ha lavorato per combattere il Covid 19. A causa dell’emergenza Sanitaria per il Covid 19. Il maestro suonerà però in un House Concert, un concerto in casa, trasmesso in diretta Facebook e sul suo canale youtube. Un’ occasione per farlo conoscere anche ad altri che magari non avrebbero partecipato al concerto ossonese. L’appuntamento è per il primo maggio alle 14.

Navigando sulle onde della libertà con il mio Piano

Andrea Tamburelli suonerà Chiar di Luna (Moonlight, op. 27 n. 2 in C sharp minor) di Ludwig van Beethoven. Seguiranno diversi Studi di F.Chopin, fra cui il Notturno (Nocturne, op. posthume, in C Sharp minor), La Rivoluzionaria ( etude, op. 10 n. 12 in C minor Revolutionary), Vento d’inverno (Edute op. 25 n.11 in A minor, Winter Wind), Polacca eroica ( polonaise Heroique, op. 59 in A Flat Major). Quindi (Lieberstraum n.3 in A Flat major ) di Franz Listz. Il concerto sarà concluso con il Preludio di S. Rachmaninov (Prelude, op.3 n.2 in C sharp minor).

Dove collegarsi e quando

il primo maggio 2020 alle 14 cederemo al piacere dell’ascolto della buona musica, che ci permetterà di resistere a questo difficilissimo periodo cullati da note e arie eseguite magistralmente. Per conoscere meglio Andrea Tamburelli si può leggere la sua biografia su www.andreatamburelli.com. Questi, invece, sono i link su cui si potrà seguire il concerto. https://www.youtube.com/channel/UCU9D2zyM1bQZKMx5WXFWRYw e https://www.facebook.com/andrea.tamburelli1

