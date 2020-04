Covid 19. Il mercato all’aperto in Lombardia. Dal 29 aprile forse potrà tornare

Lombardia. Secondo la nuova ordinanza di regione Lombardia dal 29 aprile al 3 maggio, i sindaci potranno autorizzare la riapertura di un mercato, o più, settimanale all’aperto dove sono possibili le misure di sicurezza contro il covid 19. Potranno essere venduti, però, solo generi alimentari.

Mascherine, transenne, bancarelle distanziate. Nessun assembramento davanti agli esercizi commerciali mobili dei mercati. ueste le regole generali, ma i sindaci nel compilare l’ordinanza dovranno indicarne anche altre. Dvranno definire quante persone possono trovarsi presenti all’interno dell’area del mercato. Devono assicurare la presenza del personale addetto a fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igenico sanitarie e della distanza di sicurezza fra le persone. devono limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo ch evi sia un unico varco di accesso in entrata e sia separato da quello in uscita.

L’accesso all’area del mercato deve essere concessa ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni e per gli anziani e i disabili. Deve esserci chi rileva la temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’aerea, con inibizione all’accesso per chi ha una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C.

Guanti usa e getta

Deve essere possibile distribuire ai clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all’area. I sindaci dei comuni potranno prevedere anche altre ulteriori misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitaria.

