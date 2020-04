MBA. Cosa sono le Società di mutuo soccorso. Intervista a Manuel Trentarossi, promotore mutualistico

La paura di non arrivare a prender la pensione, o meglio ancora di arrivare a prendere una cifra così bassa da non riuscire più a mantenere la famiglia nel momento delicato in cui, per motivi di salute, si deve smettere di lavorare è molto diffusa. Soprattutto per quel che riguarda le emergenze. Intervista a Manuel Trentarossi, promotore mutualistico della società di mutuo soccorso MBA.

La regione Lombardia nel settore della sanità fa moltissimo, ma può bastare o è meglio pensare a qualche mutua privata integrativa? E la prevenzione? E se non fossi più autosufficente? Cosa costerà? Potrò permettermela quando sarò anziano e non avrò più le entrate economiche che ho ora? Sono domande difficili soprattutto in tempi come il nostro dove abbiamo visto un virus mandare quasi all’aria una delle regione economicamente più forti d’Europa. Abbiamo chiesto quindi a Manuel Trentarossi, promotore mutualistico della mutua privata Mba, di spiegarci il mondo delle mutue private, con una attenzione particolare a quella di cui è socio e che quindi conosce meglio

Manuel Trentarossi, ci spiega cos’è MBA?

Posso fare una veloce spiegazione ma se si vuole approfondire lascio il mio numero di telefono a Co Notizie in modo da poter rispondere ad ogni domanda posta in modo specifico. Potete chiamarmi allo 3478489251.

Mba Significa Mutual Basic Assistence. È una Società di Mutuo Soccorso privata, destinata ai soci, che possono anche essere promotori, previa formazione professionale, e presentare quindi altri soci. Una società Generale di Mutuo Soccorso, è una “no-profit” con un elevato spirito sociale e assistenziale. Garantiamo ai nostri soci il sostegno quando hanno bisogno di assistenza sanitaria.

Chi si associa ha quindi diritto di accedere alle strutture private, oltre al Servizio Sanitario Nazionale, e al sostegno economico in caso di difficoltà. MBA è la prima Società di Mutuo Soccorso italiana. La forza di Mba è il gran numero di soci, che ci permette di stipulare convenzioni molto convenienti con ospedali, strutture sanitarie e con chi offre servizi per la salute. Oggi siamo 3100 promotori mutualistici, 420 mila soci.

Inoltre tramite la gestione dei fondi sociali, possiamo finanziare progetti in emergenza. Ad esempio, per l’emergenza Coronavirus è stato accantonato un fondo da 3 milioni di euro per misure a favore dei soci.

Ci si rivolge a Mba quando riteniamo che la prevenzione sia importante, quando dobbiamo fare visite specialistiche o esami di alta diagnostica, quando dobbiamo subire interventi chirurgici, siano piccoli, medi o grandi, anche solo per ricoveri di Day-Hospital, quando incorriamo in invidalità permanente derivate da infortuni o malattie, o non siamo più autosufficenti (LTC). Nell’ambito dell’ assistenza, sono previste agevolazioni per la conservazione delle cellule staminali, per il rientro sanitario, e l’assistenza medica H24. È prevista un’area di sostegno in caso di difficoltà economica.

Qualche cenno sulla nascita di MBA?

Mba è nata nel 2007, fino al 2011 ha seguito una politica di grandi accordi sindacali, avendo però sempre come mission principale l’informazione famiglia per famiglia. Il progetto si è sviluppato nel l’ambito del terzo settore. Nei 10 anni seguenti, dal 2007 al 2017 ttramite una politica di fusioni, accorpamenti e accordi con altre mutue private minori, Mba ha raggiunto un traguardo importante: è la più grande società di mutuo soccorso italiana.

In un’indagine condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza “Migliori In Italia, Campioni del Servizio 2018/2019”, e pubblicata su “La Repubblica – Affari&Finanza”, è stata indicata infatti tra le migliori realtà del suo settore per indice di gradimento, posizionandosi al secondo posto assoluto in Italia, dietro a General Mutua, una Società di Mutuo Soccorso che utilizza l’istituto della mutualità mediata con la stessa MBA. Un riconoscimento che le è stato conferito anche nel 2019.

Un progetto che le piace in modo particolare?

Ad oggi Mba dà la possibilità di pagare visite specialistiche a persone terze, un versamento di tipo sociale, che può essere nominativo oppure generico, che si può regalare seguendo in parte il sistema del “caffè sospeso”, quel caffè che si lascia pagato al bar per l’amico che passerà. In questo caso si può donare una visita specialistica chi non può permettersela, oppure regalarla ad un amico. Un dono dalla grande forza sociale, di questi tempi, che permette di pensare e soccorrere il prossimo in modo concreto, utilizzando proprio la mutua privata.

