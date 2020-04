Recidivo allo shaboo. riarrestato spacciatore filippino

Milano, via Palmieri. Il via vai da un appartamento si nota, specialmente in un periodo come quello in cui ognuno deve stare a casa sua.

La Squadra Investigativa della polizia di Stato del Commissariato Mecenate inoltre conosce i suoi polli e ha individuato l’appartamento in cui si sospettava fosse utilizzato come luogo di spaccio e detenzione per gli stupefacenti. I poliziotti hanno fatto irruzione nel pomeriggio di ieri, alle 14.30. Qui hanno trovato una vecchia conoscenza, J.A., 51 anni, filippino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati di droga. Era infatti sottoposto all’obbligo di firma dallo scorso giugno 2019, dopo che il 30 aprile era stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Insieme a lui nell’appartamento c’erano altri due filippini, un uomo di 37 anni ed una donna di 51 anni. I due erano completamente sotto l’effetto degli stupefacenti.

Fatto il salotto con 20 euro di shaboo

Il 37enne quando si è ripreso dagli effetti, ah confessato di aver comprato dl 51enne 20 euro di shaboo e d essersi drogato immediatamente, nell’appartamento. Gli agenti hanno quindi perquisito l’appartamento e hanno trovato 120 grammi di shaboo e 1250 euro in contanti e materiale adatto al confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno quindi arrestato J.A. per spaccio di droga e lo hanno poi indagato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

