Latitante catturato ai tornelli della Stazione Centrale

Milano. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale ieri durate un controllo per l’osservanza della quarantena Covid-19 hanno fermato un uomo che sostava ne pressi dei tornelli della stazione ferroviaria.

Al controllo delle sue generalità è risultato essere un latitante, italiano, di 37 anni. A suo carico c’era un ordine di cattura emesso dal tribunale di Ascoli di Piceno. Doveva scontare un 1 anno e 2 mesi di carcere in seguito ad una condanna per spaccio di stupefacenti e truffa. Gli agenti lo hanno accompagnato in carcere a Milano.

