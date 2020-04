Regione Lombardia, contributo Covid19. Ecco quanto verserà ad ogni Comune

In un video diffuso su whatsapp e in internet, il presidente della regione lombardia Attilio Fontana ha annunciato che, come contributo covid19, sono stati destinati 3 miliardi di euro di fondi regionali per effettuare lavori pubblici nei Comuni. La suddivisione è avvenuta in base al numero di abitanti.

Questo apporto straordinario di fondi permetterà di liberare altre risorse economiche già impegnate nei lavori pubblici e utilizzarle per l’assistenza ai cittadini in questo difficile periodo oppure di effettuare progetti che permettano di sistemare gli spazi pubblici. A Milano città la Regione Lombardia darà 4 milioni di euro.

Ecco in elenco quanto sarà versato ai Comuni della provincia di Milano come contributo codiv19

Altomilanese

Arconate € 350.000.000

Arluno € 500.000.000

Bareggio € 500.000.000

Buscate € 200.000.000

Boffalora sopra Ticino € 200.000.000

Busto Garolfo € 500.000.000

Canegrate € 500.000.000

Casorezzo € 350.000.000

Castano Primo € 500.000.000

Cerro Maggiore € 500.000.000

Cisliano € 200.000.000

Cuggiono € 350.000.000

Dairago € 350.000.000

Inveruno € 350.000.000

Legnano € 1.000.000.000

Magnago con Bienate € 350.000.000

Nosate € 100.000.000

Ossona € 200.000.000

Parabiago € 700.000.000

Robecchetto con Induno € 200.000.000

Robecco sul Naviglio € 350.000.000

San Giorgio su Legnano € 350.000.000

San Vittore Olona € 350.000.000

Santo Stefano Ticino € 350.000.000

Turbigo € 350.000.000

Vanzaghello € 350.000.000

Villa Cortese € 350.000.000

Vittuone € 350.000.000

Magentino

Bernate € 200.000.000

Corbetta € 500.000.000

Magenta € 700.000.000

Marcallo con Casone € 350.000.000

Mesero € 200.000.000

Sedriano € 500.000.000

Groane

Arese € 500.000.000

Bollate € 700.000.000

Cesate € 500.000.000

Garbagnate milanese € 700.000.000

Lainate € 700.000.000

Nerviano € 500.000.000

Rescaldina € 500.000.000

Solaro € 500.000.000

Rhodense

Baranzate € 500.000.000

Cornaredo € 700.000.000

Pero € 500.000.000

Pogliano milanese € 350.000.000

Pregnana milanese € 350.000.000

Rho € 1.000.000.000

Vanzago € 350.000.000

Abbiatense

Abbiategrasso € 700.000.000

Albairate € 200.000.000

Besate € 100.000.000

Binasco € 350.000.000

Calvignasco € 100.000.000

Casarile € 200.000.000

Cassinetta di Lugagnano € 100.000.000

Gudo Visconti € 100.000.000

Liscate € 200.000.000

Morimondo € 100.000.000

Motta Visconti € 350.000.000

Ozzero € 100.000.000

Rosate € 350.000.000

Vermezzo con Zelo € 350.000.000

Zibido San Giacomo 350.000.000

Naviglio Grande

Assago € 350.000.000

Buccinasco € 700.000.000

Cesano Boscone € 700.000.000

Cisliano € 200.000.000

Corsico € 700.000.000

Cusago € 200.000.000

Gaggiano € 350.000.000

Settimo milanese € 700.000.000

Trezzano sul Naviglio € 700.000.000

Martesana

Basiano € 200.000.000

Basiglio € 350.000.000

Bellinzago lombardo € 200.000.000

Bubbiano € 100.000.000

Bresso € 700.000.000

Bussero € 350.000.000

Cambiago € 350.000.000

Carpiano € 200.000.000

Carugate € 500.000.000

Cassano d’Adda € 500.000.000

Cassina de Pecchi € 500.000.000

Cernusco sul Naviglio €700.000.000

Cerro al Lambro € 350.000.000

Cinisello Balsamo € 1.000.000.000

Cologno Monzese € 700.000.000

Colturano € 100..000.000

Cormano € 700.000.000

Cusano Milanino € 500.000.000

Dresano € 200.000.000

Gessate € 350.000.000

Gorgonzola € 700.000.000

Grezzago € 200.000.000

Inzago € 500.000.000

Lacchiarella € 350.000.000

Locate Triulzi € 500.000.000

Masate € 200.000.000

Mediglia € 500.000.000

Melegnano € 500.000.000

Melzo € 500.000.000

Novate Milanese €700.000.000

Noviglio € 200.000.000

Opera € 500.000.000

Paderno Dugnano € 700.000.000

Pantigliate € 350.000.000

Paullo € 500.000.000

Peschiera Borromeo € 700.000.000

Pessano con Bornago € 350.000.000

Pieve Emanuele € 500.000.000

Pioltello € 700.000.000

Pozzo d’Adda € 350.000.000

Pozzuolo Martesana €350.000.000

Rodano € 200.000.000

Rozzano € 700.000.000

San Colombano al Lambro € 350.000.000

San Donato Milanese € 700.000.000

San Giuliano Milanese € 700.000.000

San Zenone al Lambro € 200.000.000

Segrate € 700.000.000

Senago € 700.000.000

Sesto San Giovanni € 1.000.000.000

Settala € 350.000.000

Trezzano Rosa € 350.000.000

Trezzo sull’Adda € 500.000.000

Tribiano € 200.000.000

Truccazzano €350.000.000

Vaprio d’Adda €350.000.000

Vernate € 200.000.000

Vignate € 350.000.000

Vimodrone € 500.000.000

Vizzolo Predabissi € 200.000.000

