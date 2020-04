Riaprono alcuni uffici delle Poste in provincia di Milano

Provincia di Milano. Rimangono in vigore tutte le regole di sicurezza ma da questa mattina, 20 aprile, riaprono alcuni uffici delle poste italiane, anche se solo per operazioni essenziali e indifferibili.

L’orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Ora gli uffici chiusi sono stati adeguati alle norme di sicurezza e possono riaprire, “garantendo”, scrive in un comunicato l’azienda Poste Italiane, “a tutti i cittadini i propri servizi e mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali”

La rete degli Uffici Postali su tutto il territorio della provincia di Milano torna ad essere operativa

Negli uffici sono stati installati pannelli schermanti in plexiglass e posizionate strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono anche state effettuate accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Ci si potrà recare negli uffici, ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina e mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

L’elenco e gli orari degli uffici delle Poste riaperti

Milano Nord

Solaro 1 , Piazza Achille Grandi, 48 sarà aperto il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.20 – 13-35

Bovisio Masciago 1 Via Isonzo, 7

Cesano Maderno 1 Via Molino Arese, 2

Milano Est

Cologno Monzese 1 Via Carlo Dell’Acqua SNC orario apertura Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.20 alle 13-35

Milano Sud

Pozzuolo Martesana Giuseppe Garibaldi, 10 apertura il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.20 alle 13-35

Segrate 1 Via San Felice Anulare, 22 apertura il Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 8.20 alle 13-35

Milano Nord Ovest

Rescaldina Via Varesina, 1 apertura il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.20 alle 13-35

Bienate Pizza del Tricolore, 5 apertura il Martedì – Giovedì – Sabato dalle 8.20 – 13-35

