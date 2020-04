Truccazzano. Donna uccisa con il suo fucile

Truccazzano. Questa notte un uomo ha ucciso la donna con cui era legato sentimentalmente da 9 anni con un colpo di fucile alla testa. il fucile apparteneva alla donna.

Attualmente l’uomo, un 47enne italiano con precedenti penali, è nella caserma della compagnia di carabinieri di Cassano d’Adda. Vi si è recato questa notte alle 2.10, e ha confessato l’omicidio. I militari sono corsi a casa della donna, a Truccazzano, e ne hanno trovato il corpo steso sul letto. Era stata colpita da un colpo di fucile a pompa calibro 12.

Il fucile, che è stato trovato in casa, era di proprietà della donna uccisa, una 47enne italiana. I due avevano una relazione che durava da 9 anni e dalle prime ricostruzioni dei carabinieri sembra essersi trattato di un delitto passionale, un femminicidio. In corso in queste ore l’interrogatorio dell’uomo da parte del pubblico ministero di turno, il dottor Tarzia della procura della repubblica del tribunale di Milano. L’uomo è stato portato poi nel carcere di San Vittore, a Milano, con l’accusa di omicidio. Le indagini, coordinate dalla procura, sono volte a ricostruire nel dettaglio quanto successo questa notte.

