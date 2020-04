Truccazzano. Donna uccisa con il suo fucile

Truccazzano. Questa notte un uomo ha ucciso la donna con cui era legato sentimentalmente da 9 anni con un colpo di fucile alla testa. il fucile apparteneva alla donna.

Attualmente l’uomo, un 47enne italiano con precedenti penali, è nella caserma della compagnia di carabinieri di Cassano d’Adda. Vi si è recato questa notte alle 2.10, e ha confessato l’omicidio. I militari sono corsi a casa della donna, a Truccazzano, e ne hanno trovato il corpo steso sul letto. Era stata colpita da un colpo di fucile a pompa calibro 12.

Il fucile, che è stato trovato in casa, era di proprietà della donna uccisa, una 47enne italiana. I due avevano una relazione che durava da 9 anni e dalle prime ricostruzioni dei carabinieri sembra essersi trattato di un delitto passionale, un femminicidio. In corso in queste e nelle prossime ore l’interrogatorio dell’uomo da parte del pubblico ministero di turno.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp