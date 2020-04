Il campionato di Seria A1 di pallanuoto maschile non riprenderà per quest’anno

“Purtroppo, e il mio è un pensiero condiviso dai miei colleghi, non c’è più la possibilità di riprendere il campionato. I problemi da affrontare sarebbero molteplici. Dal dover riaprire le piscine, al fatto che gli stranieri delle altre squadre sono tornati a casa quindi una situazione che sarebbe inevitabilmente falsata rispetto alla prima parte del campionato. Ci sarebbe poi il problema legato alla preparazione atletica e fisica, con gli atleti che avrebbero bisogno di ulteriore tempo per tornare a pieno regime, questo ovviamente senza contare eventuali rischi legati all’attuale situazione sanitaria”

Per il Banco BPM Sport Management Pallanuoto era presente il presidente Sergio Tosi che ha rilasciato, in conferenza stampa, alcune dichiarazioni sulle motivazioni della decisione

I presidenti delle società hanno concordato che sarebbe troppo difficile riprendere attività per questa stagione anche quando arriverà l’autorizzazione del Governo e delle autorità sanitarie di riaprire gli impianti sportivi. Si sono detti però favorevoli al blocco delle retrocessioni e ad allargare, nella prossima stagione, il torneo a 16 squadre in modo da favorire quelle realtà di serie A2 pronte al salto nella massima categoria.

