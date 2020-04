Guarda “Test sierologici. Ne parla Emanuele Monti cons. della regione Lombardia” su YouTube

Il test, che consiste in un prelievo del sangue, è stato messo a punto dai ricercatori del San Matteo di Pavia. Lo scopo è trovare un determinato tipo di anticorpi, sviluppati da alcune persone, che inattivano il virus. Chi avrà nel sangue questi gli anticorpi sarà libero dalla quarantena e nel contempo fornirà la possibilità di studiare l’anticorpo e riprodurlo in laboratorio. Se funziona, se si trovano questi anticorpi, sarà una tappa importante della battaglia sul fronte del virus.

Ilaria Maria Preti 3554 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 speaker di Radio Padania, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Lavoro come Web and Seo editor Specialist.