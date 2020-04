Rivolta in via Ricciarelli. 40 persone accerchiano una pattuglia della polizia di stato

Milano. Erano alcuni giorni che nella zona di via Ricciarelli si segnalavano assembramenti e gruppi di persone che scendevano in strada fuori controllo. Oggi si è quasi arrivati allo scontro, alla rivolta, quando alle 14.30 circa in via Ricciarelli 22, una donna egiziana con il figlio minorenne ha occupato un appartamento Aler. La polizia di stato arrivata sul posto insieme al personale Aler e ha proceduto allo sgombero. Alle 17.15 è arrivato il marito della donna, anche lui egiziano, che ha dato in escandescenze

Altri abitanti dello stabile, circa 40 persone, si sono radunati nel cortile e hanno accerchiato la pattuglia degli agenti che accompagnava il personale dell’Aler. Immediatamente sul posto sono arrivate altre volanti e una squadra della squadra mobile, una ventina circa. L’intervento in forze ha permesso di riportare la situazione alla calma.

3 arrestati per resistenza. Le donne solo indagate

Gli agenti hanno quindi fermato 5 persone, 3 uomini e 2 donne, e le portati in questura per l’identificazione e per la valutazione delle responsabilità. I 3 uomini sono stati arrestati. Sono 2 egiziani di 39 e 29 anni, quest’ultimo marito della donna che aveva occupato l’appartamento e che ha dato il via ai disordini, e un italiano di 51 anni. Sono stati accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dal fatto di aver superato le 10 persone. La donna egiziana è stata indagata per occupazione abusiva e, insieme ad una donna di cittadinanza italiana, per resistenza a pubblico ufficiale. Sono ambedue a piede libero.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp