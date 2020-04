“Donne e mamme” consegnano le uova di Pasqua alla pediatra del “Fornaroli” di Magenta.

Cuore di mamma, cuore di donna. L’associazione “Donne e mamme” ha consegnato le uova di Pasqua al reparto pediatra dell’ospedale “Fornaroli” di Magenta.

Sono state rispettate tutte le misure di sicurezza del caso e i bambini hanno potuto avere una dolce sorpresa che è stata gradita non solo da loro ma dalle famiglie e dal personale medico.

“Come ormai da tradizione anche quest’anno con l’associazione ‘Donne e Mamme’ abbiamo pensato ai più piccoli – spiega Marjeta Plaka – Con tutte le opportune precauzioni e alla presenza del Consigliere Regionale Silvia Scurati abbiamo consegnato uova di Pasqua per i bambini ricoverati al reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli di Magenta.

È stata una sensazione strana, triste non poter vedere i sorrisi e gli sguardi felici dei bambini alla consegna delle uova. Ma è giusto che una tradizione così bella venga portata avanti, anche in questo momento di isolamento e difficoltà. Il coronavirus sta limitando ogni nostro contatto umano, ma non ferma la nostra generosità e la nostra voglia di fare del bene! Buona Pasqua a tutto il personale e a tutti i pazienti di Pediatria, e un grande ringraziamento a medici e personale che hanno reso possibile questa dolce sorpresa, alle Dott.sse Bellini Marta, Lizzoli Francesca, Rossetti Sonia, alla responsabile del reparto pediatria Ferrario Lucia e al Consigliere Regionale Silvia Scurati”.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp