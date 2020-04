L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

IL MIO BABBO

Ti ho conosciuto

Poco,

Perché sei volato subito via.

Nella mia giovinezza

Ha sempre rimpianto la tua mancanza,

Eri molto bravo, forse troppo,

Non ti ho mai visto arrabbiato.

Quel poco che ricordo,

Per quel poco che ti ho conosciuto,

È rimasto impresso

Nella mia mente e nel mio cuore,

Perché ricordo sempre,

E mi vengon prepotentemente in mente,

Tanti particolari

Delle tue abitudini.

A casa della nonna

Tenevi la tua canna da pesca

Appesa ad una trave,

Mi è rimasta impressa perché,

Quando andavo a dormire

Guardando il soffitto

Faceva bella mostra il tutto,

La canna, il galleggiante e gli ami,

Che con il diverbio dato dalle luci

Scintillavano tutti.

Poi mi ricordo che

M’accompagnavi all’asilo, dalle suore,

Non riuscivi mai a starmi dietro

Perché ero sempre in giro,

Volevo esser sempre libero

Di correre avanti e indietro.

Or mi ricordo solo le cose belle,

Tu’ eri in giro a lavorare,

Però, quando tornavi stanco al casolare,

Mi facevi sempre giocare

Di fronte al camino, con accesso un bel fuoco,

Aspettavi che m’addormentavo,

Per poi la mamma mettermi a letto.

Or mi resta solamente, purtroppo

La tua figura, il tuo ricordo

Annebbiato nel tempo,

Ormai son vecchio anch’io,

E prima o poi, quando sarà il momento,

Ci ritroveremo insieme

Per sempre

