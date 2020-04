Covid 19 a Pasqua.I dati dei comuni

Il fronte della battaglia contro il Covid 19. Come sempre aggiungo le regole per leggere i dati che diffondo nel giusto modo. Si tratta dei soli casi positivi al tampone divisi per residenza anagrafica. Sono diversi dai dati in mano ai sindaci perchè i sindaci si occupano di organizzare l’assistenza dei malati sia sospetti sia da tampone e delle loro famiglie durante la quarantena obbligatoria o fiduciaria.

Da oggi tolgo Milano che merita un discorso a parte. Aggiungo a fianco di ogni comune i casi in più, o in meno, rispetto al’ultima volta che ho pubblicato i dati, in questo caso quelli relativi al 9 aprile.

Qualche considerazione sui numeri

Chi si infetta attualmente sono gli infermieri, i medici, il personale delle case di riposo. Tutte persone che stanno curando le persone ammalate. Infatti i casi sembrano aumentare di poco alla volta. E’ una malattia lunga. Oggi hanno aumentato i giorni di quarantena per chi è asintomatico a 28 giorni. Chi è in ospedale, però, resta ricoverato per diverse settimane e ogni giorno chi lo cura rischia di ammalarsi.

La situazione al 12 aprile

