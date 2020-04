Covid 19. La situazione di alcuni comuni nell’altomilanese al 9 aprile

Come detto dall’inizio i dati che diffondo sono certi e ufficiali ma riguardano esclusivamente chi ha fatto il tampone, che attualmente è effettuato a chi sta male e chiama il 118. poi sono i sanitari che, caso per caso, decidono chi deve essere ricoverato e chi invece può affrontare il covid 19 in isolamento obbligatorio domiciliare. I parenti del contagiato e chi ha avuto contatti diretti è posto in isolamento fiduciario.

Non sempre si ammaleranno. Non sempre sono nemmeno contagiosi. Il virus si trasmette tramite contatto e vicinanza, con le goccioline di saliva, e con la nostra brutta abitudine di mettere le mani in bocca, le dita nel naso e di sfregarsi gli occhi. E’ contagiosissimo, ma deboluccio fino a che non trova l’ospite giusto in cui replicarsi.

Perchè i dati dei sindaci sono diversi

I Sindaci e i responsabili della protezione civile hanno dati diversi da quelli che diffondo io perchè il loro scopo è l’assistenza. Quindi hanno i nominativi dei casi positivi + i nominativi dei parenti prossimi e dei contatti + i casi sospetti segnalati dai medici di famiglia che hanno riconosciuto la malattia in un loro paziente tramite i sintomi ma non tramite il tampone. Nessuna certezza, quindi, ma anche queste persone vanno assistite. Non sono però casi covid 19 conclamati fino a che non fanno il tampone e risulta positivo. Sono in isolamento fiduciario. Quindi i numeri dati dai sindaci sono giustamente più alti. Dati diversi per scopi diversi. Il mio scopo è l’informazione il più possibile certa e autorevole.

Ecco l’elenco dei casi covid 19 diviso per Comuni aggiornato alle ore 19 del 9 aprile 2020

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp