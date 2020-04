Covid 19. Il non caso di Ossona

Ossona. E’ uscito tra ieri sera e oggi su libera stampa Altomilanese un articolo a firma redazione che dice che c’è stata una impennata di casi di covid 19 a Ossona e li alza a 41. In realtà i casi certi sono 22, a ieri sera, e il numero pubblicato dal giornale sembra piuttosto molto vicino al numero degli assistiti da parte del Comune di Ossona, che include anche i parenti degli ammalati e i casi sospetti segnalati dai medici di famiglia. Sono due dati molto diversi.

Non è che voglia mettermi a rettificare le notizie degli altri giornali ma in questo caso la fretta è stata davvero molto cattiva consigliera del giornalista che lo ha scritto. Nel compilare l’articolo gli si è data una forma che porta chi legge a spavertarsi e incolpa della situazione, inesistente, l’unico morto di Covid 19 ufficiale. Questa ingiustizia porta dolore in più ai parenti del Pirata e non è giusto.

Un pirata innocente

Infatti il povero Ennio ha avuto la sfortuna di ammalarsi e di essere ricoverato in ospedale, ma non ha infettato neppure i suoi conviventi, tanto rapida e devastante è stata la malattia. Questo vale per tutti. Chi si ammala, chi muore e chi è positivo non ha colpe. Ha solo molta sfortuna. E’ un fratello che dobbiamo sostenere ed aiutare. E, se va male, bisogna essere vicini a chi gli voleva bene.

I casi di covid 19 a Ossona sono 22

I casi certi di Covid 19 a Ossona sono 22. 5 in ospedale, dalle ultime comunicazioni del sindaco Venegoni. Forse sono 6, visto che abbiamo sentito arrivare un’altra ambulanza l’altra sera. I voli dell’elisoccorso che vedete passare sulla ferrovia sono i trasporti che portano dei malati dall’ospedale di Magenta al nuovo ospedale della fiera di Milano. In regione, dalle parole dell’assessore Gallera, hanno deciso di usare il nuovo ospedale per liberare alcuni reparti di tutti gli ospedali che ospitano covid 19 e riportarli alle loro normali destinazioni d’uso.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp