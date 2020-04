Profumi a Gorgonzola

Gorgonzola. La sera dello scorso 8 aprile, verso le 21:00, in via Filzi qualcuno ha chiamato i carabinieri per segnalare una lite in famiglia. Giunti sul posto i militari hanno sedato la lite, ma nella casa si sentiva un ben noto profumo e così hanno iniziato a cercare. (foto di repertorio)

Sul posto, in aiuto ai carabinieri della stazione di Gorgonzola, sono giunti anche i militari della nel nucleo radiomobile. Il litigio era fra una donna di 44 anni e il suo compagno 45enne, entrambi italiani. La perquisizione dell’abitazione, eseguita letteralmente “a naso”, a permesso di trovare in due cassette di sicurezza all’interno dell’appartamento 127 grami di hashish, 130 grammi di marijuanas e 570 euro in contanti. Erano tutti riferibili all’uomo, che inoltre aveva addosso altri 10 grammi. di hashish e 5 grammi. di marijuana.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp