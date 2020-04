Festa notturna a base droga e alcool, e poi botte ai carabinieri

I 4 uomini si sono rivoltati, aggredendo i carabinieri con parolacce, minacce e botte. Il 27enne aveva con sé due cani di taglia media e li ha incitati ad aggredire i militari. I cani hanno morso due carabinieri alle braccia, per fortuna senza gravi conseguenza. I carabinieri hanno comunque avuto la meglio rapidamente e i 4 uomini sono tati arrestati e accusati di concorso in violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e trattenuti nelle camere di sicurezza .

E’ successo alle 2.30 di questa notte. I 4 stavano urlando e schiamazzando all’interno di un appartamento disturbando i vicini che alla fine hanno chiamato il 112. Sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile e hanno identificato l’appartamento in cui c’era la proprietaria, una italiana 30enne, e 4 pregiudicati. 3 italiani di 20, 26 e 27 anni e un peruviano di 31 anni. Il clou della festa era quasi raggiunto, nel mix di droga e alcool che i 5 stavano consumando, quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento e hanno invitato i 4 uomini ad andarsene, in quanto non residenti.

Ilaria Maria Preti 3544 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 speaker di Radio Padania, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Lavoro come Web and Seo editor Specialist.