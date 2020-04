Covid 19. 6 e 7 aprile 2020. La situazione in alcuni comuni

Si nota subito che lo sforzo fatto vale la candela. Siamo in quarantena da un mese. L’incubazione della malattia da Covid 19 è di 15 giorni. I comuni i cui cittadini hanno seguito le regole del distanziamento sociale e sono stati attenti non hanno praticamente più nuovi casi. Se va tutto bene, nei prossimi giorni vedremo diminuire il numero dei positivi senza che si alzi il numero dei deceduti. L’importante è ora, che potremo uscire un pochino di più, imparare ad usare le mascherine antivirus. Dobbiamo lasciarle entrare nelle nostre vite e considerare l’indossarle un segno di rispetto e di generosità nei confronti del prossimo.

Non ho fatto l’analisi sui dati. Staremo in casa ancora un po’ e spero che i lettori trovino il tempo per farla, magari tenendo conto delle difficoltà avute e delle iniziative prese dei vari comuni. Sotto ad ogni articolo c’è la possibilità di inserire i commenti e messaggi.

Oggi il presidente della regione Lombardia ha annunciato che è stato messo a punto un test sierologico per il rilevamento degli anticorpi contro il Covid 19 nel sangue delle persone che sono guarite. Ed ecco che la diffusione dei dati dei soli positivi diventa rilevante, perchè guardando i dati, articolo per articolo, cominciamo a vedere che nei piccoli comuni la situazione è stabile sui nuovi casi, e che solo alcuni comuni hanno ancora una crescita di contagi.

Ilaria Maria Preti