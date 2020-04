Shaboo nella notte. 4mila dosi sequestrate dai carabinieri

Milano. La pattuglia dei carabinieri della compagnia Duomo passava lentamente, la scorsa notte in via Tartini. I militari hanno notato un nell’androne di un palazzo che, non appena li ha visti, si è messo a correre su per le scale nel chiaro tentativo di nascondersi. Si sono fermati e lo hanno seguito e fermato. Si trattava di un filippino 39enne, con qualche precedente di polizia. Nel 2019 era stato arrestato per spaccio dalla polizia di stato. . Addosso aveva una bustina con dello shaboo e un po’ di denaro contante.

La borsa gialla

Ai carabinieri non è però sfuggito che l’uomo non aveva più con sé una borsa di stoffa gialla che gli avevano visto tra le mani prima di iniziare l’inseguimento. Con l’arrivo dei rinforzi del Nucleo radiomobile, i militari hanno iniziato le ricerche della borsa. Era nascosta nella botola del Condominio. All’interno c’erano 400 grammi di shaboo. Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati trovati 1300 euro, e il materiale per confezionare le dosi.

Un sequestro da 4mila dosi di shaboo

400 grammi di shaboo sono un sequestro ingente. Un dose è di 0,1 grammo e può arrivare a costare anche 50 euro a dose. 4000 grammi di shaboo potrebbero valere, in strada, circa 200mila euro. lo spacciatore filippino è stato arrestato con l’accusa di spaccio e portato nel carcere di san Vittore in attesa del processo.

