Rapina la farmacia e finisce fra le braccia dei carabinieri

Quando lo hanno visto arrivare, i carabinieri stavano proprio effettuando un servizio di sorveglianza delle farmacie per prevenire possibili reati. Le farmacie sono fra i pochi esercizi commerciali aperti e, anche in condizioni normali, sono spesso vittime di rapinatori specializzati. Nella foto le armi che il 47enne usa mentre rapina la farmacia

Trezzano sul Naviglio . Pregiudicato rapina la farmacia sotto gli occhi dei carabinieri , che lo disarmano e arrestano. La sera del 6 aprile i carabinieri della stazione di Trezzano, Compagnia di Corsico , hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 47enne, di Rosate. IL’uomo era arrivato su un scooter blu scuro e ha tentato la rapina della farmacia di via Metastasio entrando nel negozio con il volto coperto da un passamontagna e brandendo una pistola.

Ilaria Maria Preti 3540 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 speaker di Radio Padania, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Lavoro come Web and Seo editor Specialist.