L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

AMORE ETERNO

Sto’ camminando tranquillamente

In questo bosco, dove le fronde

Coprono quasi tutto il cielo,

Lasciando passare, ogni tanto

Qualche sprazzo di luce,

Che riesce a filtrare

Attraverso le foglie.

La mente è attratta

Da questo mistero della natura

Che, nonostante che siamo al bivio,

Siamo alla fine di autunno

Mostra sempre il suo mutar nel tempo,

Lasciando l’uomo ammutolito

Di fronte a si’ tanta bellezza.

Questo fa’ tornar in mentei primi amori,

Quelli che resteran sempre nei cuori,

Come quando, appena nati,

Aprendo gli occhi ai primi mondi,

La prima cosa sentita e vista

È stata la figura della mamma,

Quale beata visione

Allegra e sorridente,

Che ti stringe fortemente al cuore

E ti dona tutto il calore

Del suo corpo e della sua anima,

E Sarà presente per tutta la vita

Il suo amore incondizionato,

È lei che ti ha dato

La possibilità di amare il creato,

Assaporarlo sotto tutti gli aspetti,

E viverlo intensamente finché esisti

