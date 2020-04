A Ossona gli spacciatori non demordono. 2 Arresti ad Asmonte

Ossona. Lo scorso 3 aprile alle 17:30 circa i carabinieri della Stazione di Corbetta erano in via Puccini, ad Asmonte, la frazione di Ossona, durante uno dei servizi di controllo del territorio che svolgono quotidianamente, e hanno controllato un’auto con a bordo due uomini

Via Puccini è la zona industriale di Asmonte. Una via chiusa che dà su viale Europa. Non sono molti i motivi per andarci, specie alle 17.30 di un pomeriggio della quarantena per l’emergenza sanitaria da Covid. Infatti il 20enne albanese, pregiudicato, e il 24enne italiano , incensurato, non sono riusciti a dare ai carabinieri una spiegazione plausibile della loro necessità di essere in quel posto a quell’ora. Sono entrambi disoccupati e residenti a Busto Garolfo.

Eppure avevano a disposizione una ragione plausibilissima, necessaria per loro e veritiera, anche se decisamente illegale. Durante la perquisizione dell’automobile, i carabinieri hanno infatti trovato 435 grammi di marijuanas, 2 grammi di hashish e 800 euro in contanti. L’albanese aveva anche un coltello a serramanico. Quando basta per far scattare anche la perquisizione domiciliare. A casa dell’albanese c’erano altri 140 grammi di marijuanas, a casa dell’italiano c’erano invece 500 euro della cui provenienza non sapeva dare spiegazioni convincenti.

I due sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per porto d’armi atte ad offendere. Sono agli arresti domiciliari. Il processo per direttissima si è svolto ieri mattina. Sarà una questione di

