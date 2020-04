Infermiera derubata al benzinaio

Arluno. Una infermiera di Ossona che sta prestando servizio in questo difficile periodo è stata derubata di 20 euro di benzina da un uomo al distributore della Repson in via per Turbigo. E’ successo ieri mattina intorno alle 10.40

Una donna, una infermiera di Ossona che stava tornando dal turno di lavoro, stava facendo benzina al self service in via di Turbigo, poco lontano dal sottopassaggio che divide Ossona da Arluno. Non conosce l’impianto e stava cercando di capire come funzionava. 50 anni circa, ben vestito si è avvicinato e si è offerto di aiutarla. ei ha inserito 20 euro nella macchinetta elui ha effettuato gli altri passaggi , fra cui scegliere la pompa di benzina. ” E’ la 4, giusto?” ha detto. Poi però ha selezionato la pompa dove sostava la sua macchina, un opel nera, è ha fatto i 20 euro di benzina. Intanto fingeva di controllare come mai la pompa dove c’era l’auto dell’infermiera non funzionava e non erogava carburante.

Quando l’uomo, italiano, ha visto arrivare il responsabile della stazione Repson, è saltato in auto ed è partito precipitosamente, lasciando lì l’infermiera senza benzina.

Si è trattato di un atto di una bassezza e di una infamia che non hanno eguali, specie perchè perpetrato in questo periodo ai danni di una donna che svolge un lavoro difficile, a prescindere dalla cifra rubata.

