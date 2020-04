Lettera per i ragazzi di “Anchio” onlus e non solo

Sono tempi difficili per tutti quelli che stiamo vivendo. Pensate al carico maggiore che devono sopportare i “disabili”, i ragazzi e bambini autistici, le loro famiglie. Per loro, è stata scritta dal direttivo dell’associazione “Anchio” onlus, che mette assieme abilità e “disabilità”, questa lettera.

“Cari ragazzi, siete chiamati ad un grande sforzo. Vi stiamo chiedendo, di sacrificare il vostro tempo, solitamente dedicato agli amici allo svago allo studio e alla spensieratezza che caratterizza la vostra età. Stiamo chiedendo alla vostra giovane età di sacrificare parte di essa. Vi sentite colpiti in ciò che è il vostro ‘giovane’ concetto di libertà. Cambia la modalità, ma non l’essenza della vostra vita, del vostro quotidiano. I profumi nell’aria sono i medesimi, i vostri sentimenti, i vostri affetti, le vostre turbolenze, le vostre fatiche, il vostro viso, il timbro della vostra voce… Il sole sorge e tramonta, la luna controlla le maree, il vento accarezza le fronde degli alberi. I vostri progetti non si fermeranno; posticipateli; utilizzate questo momento per arricchirli. Utilizzate questo tempo per allenare il vostro ‘pensiero libero’, per apprezzare ciò che fino ieri non avete notato. Ascoltate buona musica leggete un buon libro, guardate un buon film con i vostri familiari. Fate compagnia ai più anziani; ascoltando i loro racconti che sono la loro memoria e quindi la vostra storia. Occupatevi dei più fragili della famiglia. Coltivate le relazioni con chi vi circonda….gli amici e le persone care erano presenti e torneranno ad esserlo, ma non dimenticate mai di mandare un saluto tutte le mattine e tutte le sere. Si cari ragazzi vi stiamo chiedendo un grande sacrificio, ma ne uscirete vincitori e arricchiti. Vi scoprirete capaci di affrontare situazioni immaginabili. A presto cari ragazzi Vi abbraccio con tanto affetto Simona”.

Una lettera davvero per tutti.

