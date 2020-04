Ossona. ll messaggio del sindaco Marino Venegoni

Ossona. Il messaggio con le notizie del sindaco di Ossona Marino Venegoni, distribuito oggi sui social dà le indicazioni sulla situazione sanitaria e sulle iniziative in corso in paese. Commovente il ricordo di Pieluigi Gussoni.

Sanificazione delle strade di Ossona

Domani, venerdì 3 aprile, passerà nuovamente il mezzo per la sanificazione delle strade nelle zone residenziali. Sabato invece si dedicherà alle strade delle zone industriali. Come si diceva anche in altri articoli, non si sa se queste sanificazioni servano specificatamente contro il covid 19, ma di sicuro serve contro tutte le schifezze che possono causare malattie e si fa benissimo a tenere pulito e disinfettato il paese, specialmente ora durante l’epidemia.

Distribuzione mascherine

Come detto dal sindaco, il comune sta organizzando la distribuzione di 2 mascherine a famiglia, ha distribuito mascherine ffp2 ai volontari e a chi lavora nei servizi essenziali.

La situazione economica

Era il grande timore. Chi ha un buon lavoro fisso o una buona pensione non fa fatica a sostenere le spese di questo periodo. Ma chi è disoccupato, o lavora in modo saltuario, ma anche chi ha fa il libero professionista con partita iva, questo mese non avrà lo stipendio. Il comune di Ossona ha distribuito 23mila euro a residenti che si sono trovati nella brutta situazione di essere senza denaro.

La situazione sanitaria

Il sindaco Marino Venegoni ha parlato anche del numero di infetti a Ossona. Purtroppo la piattaforma sui hanno accesso i comuni registra i dati in ritardo rispetto ad altri server a causa della grande affluenza di operatori che ci lavorano in contemporanea. In compenso ha anche i dati dei casi sospetti. I casi in tutto sono 26, di cui, ha detto Venegoni, 19 certamente positivi e 7 sospetti. Nel tempo della comunicazione dei dati i positivi certi a ieri sera sono diventati 21. Questa discrepanza è data dal fatto che iniziano ad esserci i primi guariti che escono dalla quarantena e si negativizzano, mentre si aggiungono i nuovi ammalati.

Stasera alle 19 avrò il dato della giornata che riguarda solo il numero di persone sicuramente positive in questo momento. Quando questo numero comincerà a diminuire vorrà dire che il numeo di guariti supera il numero di nuovi infetti.

Ordinanze di chiusura

I Parchi, la piazzola ecologica e il cimitero rimangono chiusi ancora, dato che continua la quarantena.

