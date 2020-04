13.155 morti in 1 mese! il Governo Conte rincorre il virus cinese, senza dirlo

il 31 gennaio dichiarava l’emergenza Nazionale, solo 8 marzo chiude le attività

Positivi n.110,574 al COVID-n19

Proroga della proroga. Dunque tutto sarà fermo ancora fino a Lunedì 13 aprile 2020, il giorno di Pasqua cioè pasquetta. Il premier, in versione “demiurgo” che tranquillizza il paese, prolunga, quasi senza dare l’impressione di farlo, evitando drammatizzazioni e toni crudi E mette in conto già il prossimo prolungamento dopo il 13, tra una decina di giorni, senza dare l’impressione di averlo messo nel conto. In un giorno si e spostato di un altro mese l’orizzonte temporale sulla fine della cessione di sovranità al “comitato tecnico-scientifico” nominato dal governo Conte sostenuto dai partiti politici di PD e 5 stelle. Va ricordato che – gli “esperti del comitato tecnico-scientifico – attendevano (scritto nero su bianco) il picco dei contagiati già il 18 Marzo 2020, tuttavia anche questa previsione degli “esperti del Governo” e stata clamorosamente bucata. E’ l’ennesimo errore di questo insipiente governo.

Tutti in “casa” coattivamente, a firma solo del capo del governo Conte

Totale 13.115 mori al 01 Aprile 2020

Se ci avessero detto, un mese fà, agli inizi di Marzo, che il numero dei morti avrebbe raggiunto la devastante quota di tredicimila italiani, nessuno ci avrebbe creduto. Guardando anche i dati proveniente proprio dalla Cina, che è l’origine della pandemia planetaria del coronavirus COVID-n19. In questa linea di sacrifici annunciati col contagocce c’è la preoccupazione che gli italiani possano non tenere a livello psicologico. E, forse, al tempo stesso la paura di compiere un’operazione verità che, con la sua crudezza e la sua ferocia, potrebbe intaccare un consenso molto gratificante. A palazzo Chigi, invece, si ritiene che la dolorosa ma necessaria “crudeltà” di rinunciare alla libertà per arginare il contagio vada somministrata poco a poco, con approssimazioni successive e con una responsabilità da condividere, o meglio da appaltare, agli esperti. Quel “comitato tecnico-scientifico” nominato più di una volta durante la conferenza stampa, quasi a sottolineare uno stato di permanente cessione di sovranità.

7.593 morti in Lombardia, a Milano oltre 400 morti, nel silenzio totale del Sindaco Sala

