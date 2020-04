Furioso incendio a Caronno Pertusella

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Gli equipaggi dei 7 automezzi dei vigili del fuoco hanno impegnato molte ore per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero agli edifici vicini.

Caronno Pertusella. Intorno alle 23:30 di ieri sera in via Adua è scoppiato un incendio all’interno di un cascinale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto Arsizio e di Saronno e quelli del comando di Milano .

Ilaria Maria Preti 3530 Articoli

Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 speaker di Radio Padania, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Co Notizie, Nord Notizie e di altri portali di informazione. Lavoro come Web and Seo editor Specialist.