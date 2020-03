Covid 19. I casi positivi registrati nel Magentino, nell’altomilanese e a Milano al 30 marzo

C’è stato un incremento di casi positivi al covid 19 in alcuni dei comuni dell’altomilanese. Il problema è con tutta probabilità dovuto al mancato rispetto della quarantena da parte di alcune persone, consapevoli o meno di essere positive. Ricordiamo infatti che il tampone è fatto solo nel caso in cui si abbia una crisi respiratoria e si ricorra al 118, sperando che arrivino in tempo con la bombola di ossigeno. Non è fatto neppure ai familiari stretti dell’ammalato che così si trovano così nell’incertezza.

Bisogna considerarsi positivi anche senza tampone, se si è stati a contatto

In alcuni casi di parenti e amici di chi si è ammalato, nonostante si sia detto che l’infettività del Covid 19 è tale che possono certamente considerarsi positivi anche senza aver fatto il tampone, questa incertezza si è trasformata in noncuranza. Non è un fatto capitato ovunque, ma il dato scientifico è chiaro. Ci si contagia con il contatto diretto, e nascono piccoli focolai attorno a reti di relazioni umane. Nulla di male, è un virus, non una vergogna, ma chi ha il sospetto di essere positivo deve sapere che incontrandosi con altri potrebbe determinarne la morte.

Ossona e le morti non ufficiali

Ho Ossona sotto gli occhi, 20 casi di positivi Covid 19 oggi e nessun morto ufficialmente a causa del virus. Formalmente e ufficialmente il paese non ha nessun caso di morte da Covid, ma sono morte 3 persone in pochi giorni. L’ultimo è il buon Francesco Ghirimoldi, 77 anni. Cesco abitava nella corte di via Pascolutti. Era una brava persona, cui non mancava mai un sorriso e una parola buona, e che amava moltissimo gli animali, soprattutto i suoi gattini. Non era fra i dichiarati positivi al covid, come non lo era Giuseppe Colombo e come non lo era Elvira Colombo. Elvira Colombo viveva nella casa di riposo di Mesero mi dicono, ma era residente a Ossona.

Se fosse stata positiva al Covid 19 risulterebbe fra i deceduti a Ossona che invece sono ancora ufficialmente a 0. Sarà lo stesso anche negli altri comuni? Al di là dei dati ufficiali della regione Lombardia e di quelli altrettanto ufficiali diffusi dai sindaci, quali sono i reali numeri di infezione e di mortalità della epidemia in Lombardia? Forse lo sapremo dopo, quando questo inferno sarà finito. Intanto, la campana a morto della chiesa di san Cristoforo è suonata anche oggi.

Elenco con i dati di alcuni Comuni aggiornati al 30 marzo 2020

