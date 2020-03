Truffa con la scusa del coronavirus in tutte le regioni

Internet. La Lombardia è quasi ferma, ma i truffatori no. Il Coronavirus ha stimolato lo spirito di adattamento dei truffatori. Sono soprattutto 2 le truffe che subdolamente stanno tentando di derubare chi sta subendo i primi effetti della crisi economica determinata dal Coronavirus

I supermercati citati non sanno nulla dell’uso del loro logo

Infatti, i supermercati d cui è riportato il logo non c’entrano nulla. La Lidl, contattata telefonicamente, ha detto di non aver nulla a che fare con l’iniziativa. Stiamo aspettando le risposte della Coop e della Carrefour, ma non è difficile immaginare che si tratti di una truffa. Infatti, dopo aver risposto alle 4 domande e dopo aver inviato ad alcuni amici il link, o il sito si ricarica senza dar la possibilità di inserire il proprio nominativo oppure si apre automaticamente un altro sito che chiede di inserire i dati della propria carta di credito. Direi che non è il caso di farlo fino a che non c’è la sicurezza di avere davvero il buono sconto , e dalle prime risposte dei supermercati non pare possibile.

La truffa del manifesto

I ladri sono in difficoltà e hanno deciso di far allontanare le persone dagli appartamenti. Per raggiungere il loro scopo hanno stampato dei manifesti con il logo e i caratteri stampa usati del ministero dell’interno e della salute italiani e le hanno appese alle porte d palazzi e condomini. Il messaggio avvisa che si presenterà qualcuno del comune per contare le persone che si trovano all’interno degli appartamenti, oppure invita tutti i non residenti a lasciare vuoto l’appartamento. Si tratta di avvisi fasli e di metodi che cercando di indurre le persone a lasciare le case, in modo che possano essere comodamente visitate dai ladri.

Altre truffe

In queste settimane c’è stato chi si presentava, fingendosi volontario della croce rossa, o della protezione civile, per tentare di estorcere denaro ad anziani o a persone deboli.

