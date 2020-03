Covid 19. Positivi in alcuni comuni al 29 marzo 2020

Sempre tenendo conto che si tratta di un elenco approssimativo, che indica esclusivamente chi ha effettuato il tampone ed è stato dichiarato quindi positivo al Covid 19, vi elenco l’aggiornamento al 29 marzo. Si può notare, anche guardando i dati di altri Comuni, che più è piccolo il paese più la situazione sembra stabile. Per chi si ammala e presenta i sintomi, il covid 19 è comunque una malattia lunga.

Il tampone si negativizza dopo quasi un mese. In via generale, vedremo tornare a casa i primi guariti questa settimana, proprio quando si ammaleranno quelli che sono stati contagiati appena prima del blocco. Un’altra cosa da tenere in conto è che gli anziani che si ammalano nelle case di riposo, cosa che speriamo non succeda, sono registrati come casi nel comune in cui sono residenti anche se sono assistiti dove si trovano.

L’elenco al 29 marzo

