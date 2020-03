Spasiba. Grazie ai militari della Federazione russa arrivati a Bergamo

Poi la delegazione dell’esercito russo, in coordinamento e cooperazione per gli aspetti di sanificazione, con i militari del 7° Reggimento NBC dell’Esercito italiano, con sede a Civitavecchia, ha raggiunto Bergamo, scortati dai Carabinieri. Aiuteranno infermieri e medici, civili e militari, a dare battaglia al Covid 19, su indicazioni fornite dalla Protezione Civile, dalla Regione e dalla ASL Lombardia.

Li abbiamo visti arrivare all’aeroporto di Roma e poi prendere l’autostrada verso la Lombardia in un piccolo video con i ringraziamenti di lombardi e veneti verao la Federazione Russa fatto girare in tante chat di whatsapp.

