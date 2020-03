Covid 19. La situazione dei casi positivi in alcuni comuni dell’altomilanese e a Milano

Covid 19. Pubblico qui sotto un elenco con il numero dei casi positivi e dei deceduti in alcuni dei comuni dell’altomilanese.

Negli ultimi giorni ai medici di famiglia è stato dato il compito di segnalare come sospetti covid -19 quelli che si rivolgono loro per segnalare stati influenzali. Anche in questo caso ora si è sottoposti a quarantena stretta quindi non si può assolutamente uscire di casa. Non si viene sottoposti però a tampone fino a che non vi è una crisi respiratoria che richieda l’ intervento delle ambulanze.

Secondo me non è una scelta ideale e andrebbero tamponati tutti quelli che hanno sintomi o sono familiari di persone con sintomi, proprio per limitare al massimo la possibilità di contagio interpersonale. Questa scelta però dipende probabilmente dal fatto che il governo centrale non è in grado di gestire e assistere un così grande numero di persone contagiate, che sarebbero obbligate a rimanere in quarantena stretta.

Gli esperti, infatti, dicono che con tutta probabilità i ositivi al covid-19 reali in Lombardia possano superare il milione di persone. Le statistiche diffuse prima dell’inizio dell’ emergenza sanitaria parlavano della possibilità che il 15% della popolazione potesse infettarsi di covid-19. Nel caso della Lombardia, quindi, si sapeva già che avrebbe potuto infettarsi anche un milione e mezzo di persone contemporaneamente.

Elenco casi positivi al tampone aggiornato al 28marzo 2020

