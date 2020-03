Incendio in viale Zara

La giornata si preannuncia impegnativa per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire anche in viale Zara, nella palazzina a fianco della Esselunga, per spegnere un incendio che è divampato alle 7.10 di questa mattina.

Ad andare a fuoco sono gli appartamenti del 5° e 6° piano. Non ci sono stati feriti e intossicati, fortunatamente. Sul posto dell’incendio, oltre ai vigili del fuoco di via Messina, sono intervenute anche le ambulanze e i soccorritori del 118 Areu per dare assistenza immediata in ogni evenienza.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp