Covid 19. La situazione dei casi positivi in alcuni comuni del Milanese al 27 marzo

Covid 19. Non la penso come il sindaco Sala. per me è mecessario dare ai cittadini una puntuale giornalisera infomrazione su quanto accada, specialmente in casi di emergenza straordinari come questo. Se è vero che vedere crescere il numero di casi di positivi induce paura, è anche vero che senza la paura non potremmo difenderci da quello che accade. Senza l’informazione non ci si potrebbe difendere da quello che accade. Quindi io continuerò a raccontare giornalmente. Aggiungerò anzi, anche il comune di Milano all’elenco

Situazione covid 19 nei comuni al 27 marzo

Arluno: positivi 26, 2 deceduti, totale 28

Bareggio: positivi 32, deceduti 6, totale 38

Boffalora sopra Ticino: positivi 3, deceduti 2, totale 5

Casorezzo: positivi 13, deceduti 1, totale 14

Corbetta: positivi 42, deceduti 5, totale 47

Inveruno: positivi 26 , deceduti 4 , totale 30

Magenta: positivi 58, deceduti 2, totale 60

Mesero: positivi 8, deceduti 0

Marcallo con Casone: : positivi 13, deceduti 0

Ossona: positivi 17, deceduti 0

Santo Stefano Ticino: positivi 7, deceduti 3. totale 10

Sedriano: positivi 34, deceduti 10, totale 44

Vittuone: positivi 40, deceduti 1, totale 41

Milano: positivi 2.755, deceduti 254, totale 3.009

