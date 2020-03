Brucia il tribunale di Milano

Milano. Questa mattina alle 05:24 incendio in via Carlo Freguglia. E’ andato a fuoco il Settimo piano del tribunale di Milano, dove hanno sede gli uffici dei gip e i lroo archivi. Inagibile anche il sesto piano per via delle infiltrazioni d’acqua utilizzata per spegnere le fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco di Via Messina e 2 ambulanze areu per l’assistenza, ma non ci sono stati né feriti né intossicati dal fumo. Sul posto il coordinatore del pool antiterrorismo Alberto Nobili, oggi di turno come pm.

Dalle ultime notizie sono andati distrutte le aree in cui avevano sede gli Uffici dei Gip e del tribunale di sorveglianza speciale, oltre che il punto informativo. Si attendono gli esiti delle rilevazioni per definire se si è trattato di un incendio doloso, come potrebbe essere probabile, visto il tipo di bersaglio che il tribunale di Milano rappresenta..

