Ieri sera in via Patrioti

Ossona. Siamo tutti a casa. Non in vacanza come in estate. Il paese non è vuoto. Si può ascoltare il silenzio, che è interrotto solo dal suono delle sirene delle ambulanze che ci ricordano che diavolo di guaio ci è capitato. Se prima quasi non ci si faceva caso, ora il suono di una ambulanza che spegne le sirene nei pressi della nostra via, ci fa saltare su dalla poltrona e ci riporta nella realtà. A maggior ragione se arriva l’elicottero giallo del 118 e gira su via Patrioti, e sul centro del paese, esi vede che cerca un punto per atterrare.

Ieri sera l’elicottero è arrivato a Ossona e, dopo aver fatto una circumnavigazione intorno al campanile della chiesa, è atterrato in un prato in via Cervino. Lì c’era un equipaggio della polizia locale che ha portato l’equipaggio medico in via Patrioti nella parte che da su piazza Litta, nel centro del paese. Due ambulanze sul posto. Il maledetto covid 19 ha colpito un altro dei nostri concittadini,

Uno ha anche altre patologie. E’ stato necessario un intervento con più specialisti. Null’altro. Alle 19.20 circa un’altra ambulanza è arrivata a Ossona. Sempre per lo stesso motivo. Questa sera i casi di coronavirus registrati sono 17. Si va però verso un miglioramento. I primi ammalati e i primi positivi che sono stati messi in quarantena sono sulla via della guarigione, e dovrebbero diminuire di 4 unità il numero degli infettati entro il fine settimana.

