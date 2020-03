Covid 19 nei comuni. 26 marzo Coronavirus

26 marzo coronavirus. Continua la triste conta di chi si ammala di Covid 19. in serata è arrivata la notizia della morte del parroco di Sedriano , don Luigi, che era ricoverato all’ospedale di Magenta da qualche giorno. Un improvviso peggioramento che non ha potuto superare. Aveva 73 anni. Il numero dei casi è sottostimato. Infatti al momentio si contano solo le persone sintomatiche che hanno fatto il tampone. Gli altri, beh, se avete il raffreddore, cercate di curarlo alla svelta. Se volete inserire altri comuni dell’a lombardia, potete chiederlo qui sotto nei commenti.

