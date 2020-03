Coronavirus. I dati di alcuni comuni al 25 marzo

Come scrivevo nei giorni scorsi i dati sui positivi al covid 19 per ogni comune possono differire da quanto comunicato dai sindaci per diversi motivi, ma sono precisi e aggiornati alle 19 del 25 marzo 2020. Ho aggiunto il comune di Inveruno perchè pare che ci siano molti casi concentrati in una parte del paese che fa temere un contagio da focolaio.

La crescita dei casi positivi e i deceduti

Si registra un altro deceduto a Santo Stefano Ticino e altri due a Sedriano. Si tratta di una persona che era già fra i positivi e che purtroppo non è riuscita a superare la crisi respiratoria. La crescita dei casi positivi sembra lieve, uno o due casi nei comuni piccoli, più numerosa nei comuni più grandi. La percentuale di crescita dei casi, però, ad occhio, sembra più o meno la stessa per tutti.

Tamponi covid 19 solo per chi sta male e va in crisi respiratoria

Attualmente il tampone per la positività al coronavirus si fa solo a chi presenta i sintomi. Quindi i positivi che trovate nell’elenco sono le persone che si sono sentite male e che assieme al medico valutano se restare a casa o essere trasferiti in ospedale. Per per gli altri, per chi è stato a contatto con il contagiato, si usa la strada prudenziale. Si chiede l’isolamento fiduciario e si tratta ogni malattia da raffreddamento come se fosse un sospetto covid 19. In questo modo si garantisce comunque l’assistenza a tutti.

Gli infetti sono sicuramente molto più numerosi

I positivi reali, però, sfuggono alla rilevazione statistica. Sono certamente molti di più. La pratica giusta sarebbe quella di far fare il tampone a tutti i lombardi, per isolare i contagiati, ma non ci sono abbastanza tamponi. C’è una polemica anche sulla contagiosità.

Lo studio tedesco sulla contagiosità

Annunci sponsorizzati

Uno studio tedesco sui primi casi a Monaco di Baviera dimostrava che si è contagiosi anche nel periodo di incubazione, che dura fino a 15 giorni. Ora invece c’è chi sostiene che chi sostiene che si è contagiosi solo se sintomatici. Nel dubbio cerchiamo di evitare contatti con il prossimo, per non prenderla e per non passarla. Bisogna stare a casa ancora qualche giorno.

I casi positivi aggiornali al 25 marzo per comune

Arluno: positivi 23, 1 deceduto, totale 24

Boffalora s Ticino: positivi 3, deceduti 2, totale 5

Casorezzo: positivi 12, deceduti 1, totale 13

Corbetta: positivi 37, deceduti 4, totale 41

Inveruno: positivi 23 , deceduti 4 , totale 27

Magenta: positivi 52, deceduti 2, totale 54

Mesero: positivi 8, deceduti 0

Marcallo con Casone: : positivi 11, deceduti 0

Ossona: positivi 15, deceduti 0

Santo Stefano Ticino: positivi 6, deceduti 3. totale 9

Sedriano: positivi 31, deceduti 9, totale 40

Vittuone: positivi 37, deceduti 0

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp