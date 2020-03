Trenord. I nuovi orari dal 25 marzo 2020

I dettagli sulle variazioni sono disponibili sulle pagine di ogni direttrice sul sito trenord.it e sull’App Trenord. Si ricorda che per viaggiare a bordo treno occorre munirsi del documento di autocertificazione, compilato come previsto dalla normativa

A seguito delle misure introdotte dalle Autorità regionali e nazionali in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19 che autorizzano gli spostamenti solo a fronte di comprovate esigenze di mobilità, da mercoledì 25 marzo l’offerta di Trenord verrà ulteriormente rimodulata su alcune linee nei giorni feriali. A fronte di una riduzione dell’utenza che ha raggiunto il 90%, in Lombardia resterà un’offerta che sfiora i 1000 treni al giorno, pari al 42% delle corse previste dall’orario regolare.

Milano . Trenord ha inviato un coninicato stampa con l’elenco delle linee in funzione da domani 25 marzo e l’indicazione dei treni in servizio.

