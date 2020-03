I positivi Covid 19 in alcuni Comuni al 24 marzo 2020

Nel tentativo di dare una visione di insieme di quanto succede nell’altomilanese aggiorno sull’andamento dei casi di positività e dei morti di alcuni dei paesi del circondario del piano di Zona.

I dati sono precisi, estratti da un file messo a disposizione da regione Lombardia agli studiosi. Differisce dai dati inviati ai comuni e comunicati dai sindaci alla cittadinanza perchè è aggiornato alle 19 di ogni giorno, mentre i dati comunicati ai comuni da parte della prefettura sono quelli riferibili alle 17 di ogni giorno in concomitanza con la conferenza stampa giornaliera di regione lombardia. La filiera dei dati ha quindi alcuni problemi. I dati reali che vi fornisco sono più precisi dal punto di vista statistico di quelli in mano ai sindaci, ma sono registrati tramite la tessera sanitaria dei malati, quindi possono succedere due cose. Se gli ammalati o i positivi non sono presenti in paese al momento in ci stano male, rimangono al loro domicilio attuale e sono assistiti tramite i servizi sociali del comune in cui fanno la quarntena. Inoltre se qualcuno si è appena trasferito e il cambio di residenza non è ancora stato registrato dall’ats, è assistito ma non è in carico al comune di residenza reale. Inoltre chi segnala la malattia dpo la redazione del bollettino inviato ai sindaci appare nel giorno seguente. Insmma i dati sono giusti, ma qualche discrepanza con quelli diffusi dai sindaci è comprensibile e non è un colpa dei seindaci. Ecco i dati aggiornati al 24 marzo. Se desiderate siano aggiunti i dati di qualche altro comune scrivetelo nei commenti.

Covid 19 Comuni al 24 marzo 2020

Arluno: positivi 22, 1 deceduto, totale 23

Boffalora s Ticino: positivi 3, deceduti 2, totale 5

Casorezzo: positivi 11, deceduti 1, totale 12

Magenta: positivi 47, deceduti 2, totale 49

Mesero: positivi 8, deceduti 0

Marcallo con Casone: : positivi 10, deceduti 0

Ossona: positivi 12, deceduti 0

Santo Stefano Ticino: positivi 7, deceduti 2. totale 9

Sedriano: positivi 33, deceduti 7, totale 40

Corbetta: positivi 35, deceduti 4, totale 39

Vittuone: positivi 35, deceduti 0

